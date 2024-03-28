Южно-Сахалинск, 28 марта, 2024, 04:47 — ИА Регнум. Южно-Сахалинский городской суд признал двух иностранцев виновными в создании экстремистского объединения. 34-летнего организатора преступной ячейки приговорили к шести годам заключения, его 27-летнего «соратника» — к 2,5 года лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Сахалинской области.

Procspb.ru Нет экстремизму

В ходе следствия и в суде было установлено, что иностранный гражданин, разделяя радикальные взгляды, организовал на территории Сахалинской области ячейку запрещенной на территории РФ международной экстремистской религиозной организации.

Деятельность группы была направлена на дискриминацию граждан России по религиозному признаку, поддержание террористических структур. Мужчины для привлечения новых лиц вели среди своего окружения разъяснительную и пропагандирующую работу, проводили конспиративные собрания, распространяли специализированную литературу.

«Подсудимые свою вину признали в полном объёме. Приговор вступил в законную силу», — добавили в ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, перед Федеральной службой безопасности стоят ответственные задачи по защите конституционного строя, попытки посеять смуту должны жестко пресекаться, заявил 19 марта президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ.

По словам президента, за проявлениями экстремизма часто «торчат уши» западных спецслужб. Российский лидер в этой связи поручил ФСБ усилить антитеррористическую работу, понимая, что противник опасен и технически подкован.

В условиях спецоперации в России отмечается активизация попыток вовлечь граждан через интернет в совершение терактов и диверсий, заявил 13 февраля на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) директор ФСБ РФ Александр Бортников.