Культура создаёт духовный каркас народа — Путин
Путин: культура создаёт духовный каркас народа в трагические для России моменты
Торжок, Тверская область, 28 марта, 2024, 04:36 — ИА Регнум. Важную роль в трагические и переломные моменты для людей играет культура, она придаёт народу силу. С таким заявлением 27 марта на встрече с работниками культуры Тверской области выступил президент России Владимир Путин.
«Культура, поскольку создаёт такой духовный каркас народа, идентичность поддерживает нашу, она, конечно, играет очень важную роль в такие переломные, сложные моменты, даже трагические, потому что силу придаёт народу, придаёт силу каждому конкретному человеку», — сказал глава государства.
Президент поблагодарил всех причастных к сфере культуры, поскольку их работа формирует морально-нравственную базу существования народа.
Как сообщало ИА Регнум, Россия занимает второе место в мире в списке самых читающих стран, заявил 27 марта Владимир Путин. По количеству времени, затрачиваемому на чтение, лидирует Китай, замыкает тройку Испания добавил российский лидер.
Президент России 26 марта вручил в Кремле премии молодым деятелям культуры. Глава государства поздравил их и поблагодарил за служение своему делу. Искусство и просветительская деятельность наполняют культурное пространство России энергией подлинного творчества, вдохновения и гуманизма, добавил Путин.