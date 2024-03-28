Торжок, Тверская область, 28 марта, 2024, 04:36 — ИА Регнум. Важную роль в трагические и переломные моменты для людей играет культура, она придаёт народу силу. С таким заявлением 27 марта на встрече с работниками культуры Тверской области выступил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Культура, поскольку создаёт такой духовный каркас народа, идентичность поддерживает нашу, она, конечно, играет очень важную роль в такие переломные, сложные моменты, даже трагические, потому что силу придаёт народу, придаёт силу каждому конкретному человеку», — сказал глава государства.

Президент поблагодарил всех причастных к сфере культуры, поскольку их работа формирует морально-нравственную базу существования народа.

Как сообщало ИА Регнум, Россия занимает второе место в мире в списке самых читающих стран, заявил 27 марта Владимир Путин. По количеству времени, затрачиваемому на чтение, лидирует Китай, замыкает тройку Испания добавил российский лидер.

Президент России 26 марта вручил в Кремле премии молодым деятелям культуры. Глава государства поздравил их и поблагодарил за служение своему делу. Искусство и просветительская деятельность наполняют культурное пространство России энергией подлинного творчества, вдохновения и гуманизма, добавил Путин.