Москва, 28 марта, 2024, 04:08 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой не исключать из школьной программы предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов РФ». Такая инициатива исходит от Минпросвещения, заявил предстоятель Русской православной церкви в ходе общения с участниками внеочередного съезда Всемирного русского народного собора (ВРНС).

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом

«В тот момент, когда надо мобилизовать все силы страны, принимаются вот такие решения. Поэтому давайте примем резолюцию — полного несогласия с этим, [нужно] настаивать на том, чтобы продолжалось отдельное преподавание. А я обращусь с соответствующим обращением к главе государства с тем, чтобы были приняты соответствующие решения, и нельзя допускать того, что сейчас предлагается», — сказал патриарх.

Владыка напомнил, что предмет об основах духовно-нравственной культуры России был введён в школьную программу для учеников 5-7 классов по инициативе РПЦ, Путин её поддержал. Решение об её исключении может говорить о разном целеполагании церкви и властей.

Патриарх добавил, что вряд ли это сейчас нужно для российской молодёжи. Кроме того, школьники из православных семей в таких регионах, как Татарстан, Дагестан, Чечня, утратят возможность изучать основы православной культуры, потому что там в основном мусульманская культура и история края будет связана с мусульманской религией.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в Минпросвещении РФ заявили, что увеличение количества уроков истории в российских школах не приведёт к дополнительной нагрузке для школьников. Ведомство разработало проект приказа, предусматривающий увеличение количества уроков истории с двух до трёх в неделю для школьников с пятого по восьмой класс. В министерстве считают, что нововведение поможет учителям делать занятия более интересными и насыщенными для учеников. Дополнительные уроки будут добавляться за счёт исключения часов обществознания и за счёт включения предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в курс «История нашего края», уточнили в Минпросвещения. В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.