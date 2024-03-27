Вашингтон, 28 марта, 2024, 02:48 — ИА Регнум. Армия США инициировала расследование из-за опубликованной в соцсети фотографии американского нацгвардейца в шлеме с эмблемой нацистской дивизии СС «Мёртвая голова». Об этом 27 марта сообщило издание Army Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

«Использование образов и эмблем с изображением исторических символов ненависти недопустимо и служит явным нарушением наших ценностей. Мы в курсе этой ситуации и проводим расследование», — привело издание заявление представителя Командования специальных операций США Рассела Гордона.

В статье говорится, что на снимке один из военных Национальной гвардии США стоит в шлеме с эмблемой времён Третьего рейха. Нашивка представляет собой изображение черепа с костями. После критики со стороны пользователей соцсети публикация была удалена.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря 2023 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, решение одобрили представители большинства государств. В поддержку документа выступили 118 стран, в том числе Израиль, Китай, Бразилия, Белоруссия, Индия, КНДР, Египет. В числе 49 противников резолюции оказались США, Канада, Япония, Британия, Чехия, Польша, Украина, Германия. Ещё 14 стран воздержались от голосования, в их числе Швейцария, Турция, Южная Корея.

Документ под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» вносится на рассмотрение каждый год. В 2022 году резолюцию поддержали 120 стран, против высказались 50, воздержались 10. В числе тех, кто был против, оказались ФРГ, Италия, Австрия, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Венгрия, Япония, Латвия, Польша, Испания, Украина, Британия, а также США.