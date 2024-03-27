Торжок, Тверская область, 28 марта, 2024, 01:57 — ИА Регнум. Звучащие от ура-патриотов лозунги «Россия только для русских» вызывают чувство тревоги, заявил 27 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с военными летчиками в Тверской области.

Иван Шилов ИА Регнум Россия

«Когда я слушаю ура-патриотов — такие люди везде есть, в любом обществе, в том числе тех, кто говорит, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что Россия является многоконфессиональной страной, поэтому следует бережнее относиться к межнациональному миру в государстве.

Всего на территории России проживает 190 этносов, некоторые национальности представлены миллионами жителей. Реализация деструктивных мыслей приведёт к развалу страны, пострадает прежде всего русский народ, подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Россия перестанет существовать, если не будет суверенной, подчеркнул глава государства в октябре 2023 года на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Страна очень долгое время формировалась как многонациональная, многоконфессиональная и мультикультурная, поэтому нельзя судить о ней по одному общему знаменателю, добавил президент. Сохранение единства — непростая задача государства. России в этом вопросе постоянно, на протяжении многовековой истории, выпадали тяжелейшие испытания, но народ всегда их преодолевал, заявил Путин.