Торжок, Тверская область, 28 марта, 2024, 01:41 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин заявил, что нужно бережно относиться к межнациональному миру в России, уважать представителей разных конфессий.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер во время поездки 27 марта в Торжок Тверской области побывал в 344-м государственном центре боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны РФ, пообщался с военными лётчиками, обсудив разные темы, в том числе и многонациональность России.

«Нам нужно очень бережно относиться к нашему межнациональному и межконфессиональному миру. Мы так и делаем — к нашим братьям, и к мусульманам, и к иудеям, ко всем», — заявил Владимир Путин.

По словам главы государства, представители всех конфессий на поле боя проявляют себя с наилучшей стороны.

Как сообщало ИА Регнум, в России уважают чувства всех верующих, а государство поддерживает верующих всех конфессий, сказано в заявлении координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК). Целью циничной провокации украинских спецслужб и их западных покровителей с сожжением Корана был межнациональный и межконфессиональный раскол в России, но эффект оказался обратным, отметили в координационном центре.

Российская военная авиация отлично показала себя в зоне спецоперации, заявил 27 марта Владимир Путин. Он отметил очень тяжёлую работу, которую выполняют лётчики штурмовой авиации. Также президент оценил вклад армейской, бомбардировочной и военно-транспортной авиации.