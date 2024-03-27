Москва, 27 марта, 2024, 23:57 — ИА Регнум. Условия для многоуровневого независимого общественного контроля за соблюдением избирательных прав созданы. Об этом заявили эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) на заседании в Общественной палате РФ, представляя 27 марта проект рекомендаций к будущим выборам по итогам наблюдения за президентской кампанией.

ОП РФ Представление проекта

Председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор ассоциации НОМ Алена Булгакова акцентировала, что на президентских выборах — 2024 были созданы все условия для многоуровневого независимого общественного контроля за соблюдением избирательных прав граждан.

По словам Булгаковой, в сравнении с 2018 годом, фейков и сообщений о якобы имевших место проблемах стало значительно меньше.

Председатель НОМ Александр Брод отметил, что ассоциация готовит доклад об итогах наблюдения за президентской кампанией, впоследствии проект будет направлен в регионы для доработки с экспертами.

Брод перечислил главные выводы проекта доклада, подчеркнув, что опыт, накопленный за последние 5-6 лет, сработал и повысил открытость, законность процесса, а также доверие избирателей к итогам голосования.

Эксперты НОМ озвучили рекомендации по итогам общественного мониторинга, в их числе: дополнить перечень тех, кто имеет право подачи заявления по месту нахождения, введение на законодательном уровне правовой ответственности для физических и юридических лиц за публичные призывы к умышленной порче бюллетеней, проработка вопроса о возможности присутствия членов общественных штабов.

Александр Брод также заявил, что механизм «Мобильный избиратель» показал востребованность, при этом его возможности необходимо расширять.

Кроме того, эксперты предложили проработать правовой алгоритм решения проблемы неудавшегося по техническим или другим причинам голосования по ДЭГ.

Предложения мониторинговой рабочей группы СПЧ будут включены в итоговый доклад НОМ.

«Призываю экспертов и наблюдателей не заканчивать работу после подведения итогов голосования, думать над тем, как мы можем в будущем обеспечить возможность волеизъявления избирателей в случаях возможных технических сбоев, внешних атак или отсутствия связи», — подчеркнул ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов.

О том, что выборы и сама кампания прошли на фоне беспрецедентного внешнего вмешательства, заявил руководитель проектов Экспертного института социальных исследований, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. При этом он напомнил, что были массовые попытки запугивания, угрозы, телефонный терроризм, провокации на участках, кибератаки.

«Все попытки внести хаос и дестабилизировать ситуацию оказались абсолютно безуспешными. Российские граждане продемонстрировали высочайший уровень зрелости и готовности противостоять различного рода провокациям», — заявил Шаповалов.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта Центральная избирательная комиссия России утвердила итоги прошедших президентских выборов и сообщила, что Владимира Путина в пятый раз избрали главой государства.

Голосование проходило с 15 по 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных Центризбиркомом кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин, который победил с итоговым результатом 87,28% (76 277 708 голосов).

За Харитонова проголосовали 4,31% избирателей, за Даванкова — 3,85%, за Слуцкого — 3,2%. Голосование прошло при рекордной в новейшей истории страны итоговой явке с учётом ДЭГ — 77,49%.

В голосовании приняли участие 87 576 075 избирателей, что является историческим показателем.