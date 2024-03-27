Торжок, Тверская область, 27 марта, 2024, 23:48 — ИА Регнум. Российские ракеты с повышенной боевой частью при попадании отрывают башни украинским танкам, рассказал 27 марта президенту РФ Владимиру Путину на авиабазе в Торжке один из военных армейской авиации.

Кадр из видео

Вертолётчик продемонстрировал главе государства ракету «Хризантема» Ми-28НМ с повышенной боевой частью и дальностью полёта до 10 километров.

«Есть большое количество видео, подтверждающих, что, когда ракета попадает в танк, у танка башню отрывает <…> именно из-за этой мощной боевой части», — рассказал военный.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта в ходе визита в Тверскую область Владимир Путин посетил в городе Торжке 344-й центр боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны России. Президенту продемонстрировали ударные вертолёты Ми-8 и Ми-28. Путин также побеседовал с лётчиками, которые проходят подготовку в центре.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3877419" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В зоне спецоперации российские танковые ракеты эффективно уничтожают любую стоящую на вооружении украинских боевиков бронетехнику. Танки ВС РФ применяют комплекс управляемого вооружения «Рефлекс-М» с управляемой ракетой «Инвар-М/М1». Средняя бронепробиваемость за дополнительной динамической защитой для этих боеприпасов составляет около 800 мм. Вся бронетехника ВСУ, в том числе образцы НАТО, «прошивается этими ракетами в любой проекции, в том числе танки — в лобовой проекции», заявил источник «РИА Новости».