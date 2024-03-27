Торжок, Тверская область, 27 марта, 2024, 23:15 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки 27 марта в город Торжок Тверской области передал привет российскому военнослужащему, который находится в Авдеевке.

Кадр видео из Телеграм-канала Правительства Тверской области

В момент остановки в Торжке на центральной площади Путина ждали местные жители, он к ним вышел, поприветствовал всех.

Одна из женщин сказала президенту, что её сын — солдат, сейчас находится в Авдеевке.

«У него всё хорошо, чтоб вы знали», — заверила мать.

«Передавайте ему привет», — ответил Владимир Путин. Кадры общения опубликовал в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Тверскую область пообщался с жителями Торжка на центральной площади этого города. Кортеж президента внезапно остановился на площади, где собрались люди. Глава государства подошёл к собравшимся, которые отреагировали на остановку кортежа одобрительным гулом. В течение нескольких минут Путин общался с жителями.

Посещение Торжка — первая после президентских выборов поездка Путина в регионы, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Поездка Владимира Путина в Торжок связана с отмечавшимся накануне Днём работника культуры. Президент посетил выставочный комплекс «Музейные ряды» Всероссийского историко-этнографического музея, осмотрел экспозицию, ознакомился с коллекцией берестяных грамот и другими экспонатами. Провёл ряд встреч.