Москва, 27 марта, 2024, 22:35 — ИА Регнум. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя расследования громких антикоррупционных дел в России, заявил, что это «постоянная скрупулёзная работа».

Иван Шилов ИА REGNUM

Песков подчеркнул, что это не «разовая кампания».

«Это не кампания, это постоянная работа. Скрупулезная, которая не останавливается. Она может быть эффективна только в перспективе и за счёт постоянства», — цитирует Пескова Shot.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что ждёт от Генпрокуратуры больших и эффективных усилий по борьбе с коррупцией.

19 марта Путин на расширенной коллегии ФСБ заявил, что особое внимание нужно уделить борьбе с коррупцией в гособоронзаказе и нацпроектах.

Замруководителя Федеральной таможенной службы России генерал-полковник таможенной службы Елена Ягодкина задержана в Москве по подозрению в коррупции.

В декабре 2023 года источники сообщали о задержании в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере начальника финансово-бухгалтерской службы Центрального таможенного управления ФТС Василия Филатова. Задержанный был помещён под домашний арест.