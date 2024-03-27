Песков прокомментировал расследование громких антикоррупционных дел в РФ
Песков заявил, что антикоррупционные дела это не кампания, а скрупулезная работа
Москва, 27 марта, 2024, 22:35 — ИА Регнум. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя расследования громких антикоррупционных дел в России, заявил, что это «постоянная скрупулёзная работа».
Песков подчеркнул, что это не «разовая кампания».
«Это не кампания, это постоянная работа. Скрупулезная, которая не останавливается. Она может быть эффективна только в перспективе и за счёт постоянства», — цитирует Пескова Shot.
Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что ждёт от Генпрокуратуры больших и эффективных усилий по борьбе с коррупцией.
19 марта Путин на расширенной коллегии ФСБ заявил, что особое внимание нужно уделить борьбе с коррупцией в гособоронзаказе и нацпроектах.
Замруководителя Федеральной таможенной службы России генерал-полковник таможенной службы Елена Ягодкина задержана в Москве по подозрению в коррупции.
В декабре 2023 года источники сообщали о задержании в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере начальника финансово-бухгалтерской службы Центрального таможенного управления ФТС Василия Филатова. Задержанный был помещён под домашний арест.