Москва, 27 марта, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Сообщения о смерти атаковавших «Крокус Сити Холл» террористов или о том, где они сейчас находятся, не соответствуют действительности. Об этом 27 марта заявил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Алексей Мельников в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Поступает много звонков насчёт подозреваемых, обвиняемых в совершении террористического акта 22 марта 2024 года. На данный момент сообщения об их местоположении и смерти кого-либо из задержанных не соответствуют действительности. Могу лишь сказать, что они в разных учреждениях», — написал Мельников.

Он добавил, что не считает нужным на данный момент рассказывать что-либо ещё об условиях их содержания.

Ранее телеканал RT со ссылкой на члена СПЧ Еву Меркачёву сообщил, что четыре фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» сидят в следственном изоляторе «Лефортово».

МЧС России опубликовало 27 марта обновлённый поимённый список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». По состоянию на 20:15 в списке 143 человека.

Следственный комитет России сообщил, что всего поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей во время атаки на «Крокус». В ведомстве отмечали, что опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет.

Атака террористов на подмосковный «Крокус Сити Холл» была совершена вечером 22 марта. В центре медицины катастроф 27 марта сообщили, что число пострадавших выросло до 360 человек. В списке минздрава Московской области числятся 123 пострадавших.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта. Ещё трое, предполагаемые подельники, были арестованы 25 марта. Ещё одного арестовали 26 марта.