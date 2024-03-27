Москва, 27 марта, 2024, 21:14 — ИА Регнум. Россия ответит на решение Латвии выслать из страны российского дипломата. Об этом 27 марта сообщил ТАСС со ссылкой на российское дипведомство.

Sergey Korovkin 84

В МИД отметили, что Россия даст соответствующий ответ.

Как ранее сообщало ИА Регнум, МИД Латвии 27 марта объявил российского дипломата персоной нон грата. Ему предписано покинуть страну в срок до 10 апреля.

В министерство был вызван временный поверенный России Олег Зыков. Ему был заявлен решительный протест.

Латвийское ведомство заявило, что посольство России якобы продолжает вести «некорректную публичную коммуникацию, направленную на дискредитацию государственных учреждений и органов власти латвийского государства и разжигание ненависти» в латвийском обществе.

15 марта президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Россия должна быть уничтожена. На это заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил, что все желающие смерти России, в том числе и Ринкевичс, могут разделить судьбу нацистов.