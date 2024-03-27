Санкт-Петербург, 27 марта, 2024, 20:47 — ИА Регнум. Музыканты группы «Пикник» и зрители, пришедшие на концерт коллектива в Санкт-Петербурге, почтили память жертв теракта в «Крокус Сити Холле», передаёт корреспондент ИА Регнум.

Кадр из видео

Лидер группы Эдмунд Шклярский объявил минуту молчания, после чего все зрители встали.

Ранее музыканты приняли решение не отменять концерт в Санкт-Петербурге. Все собранные средства направят раненым в результате теракта и семьям погибших.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3877402" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, МЧС России опубликовало 27 марта обновлённый поимённый список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». По состоянию на 20:15, в списке 143 человека. В ведомстве отметили, что список будет корректироваться.

Следственный комитет России сообщил, что всего поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей во время атаки на «Крокус». В ведомстве отмечали, что опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет.

Атака террористов на подмосковный «Крокус Сити Холл» была совершена вечером 22 марта. В центре медицины катастроф 27 марта сообщили, что число пострадавших выросло до 360 человек. В списке минздрава Московской области числятся 123 пострадавших.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта. Ещё трое, предполагаемые подельники, были арестованы 25 марта. Ещё одного арестовали 26 марта.