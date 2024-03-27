Санкт-Петербург, 27 марта, 2024, 20:20 — ИА Регнум. Дзержинский районный суд Петербурга арестовал сроком на два месяца автора постов о теракте в «Крокус Сити Холле» Николая Конашенка по обвинению в оправдании терроризма, сообщила 27 марта Объединённая пресс-служба судов города.

Иван Шилов ИА REGNUM

Конашенок после предъявления ему обвинения вину не признал, отметила пресс-служба.

«Следствие полагает, что фигурант опубликовал в Интернете определённые высказывания, которые содержат признаки оправдания террористического акта, совершённого 22.03.2024 в концертном зале «Крокус Сити Холл», — сказано в сообщении.

Суд удовлетворил ходатайство следствия. Конашенок арестован до 25 мая.

Как передавало ИА Регнум, ранее Следственный комитет сообщил, что против Конашенка, мужа бывшего директора петербургской компании «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской, возбудили уголовное дело об оправдании терроризма после его публикаций о теракте в «Крокус Сити Холле».

Конашенок в своих комментариях в соцсетях задавался вопросом, почему террористы атаковали концертный зал «Крокус Сити Холл», а не Кремль, и выражал «пожелание» устроить теракт на концерте, посвящённом фильму «Брат-2».

Полиция задержала Конашенка вечером 25 марта в аэропорту «Пулково». Он собирался вылететь в Ереван.