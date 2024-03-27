Торжок, Тверская область, 27 марта, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Круг пользователей всероссийской программы «Пушкинская карта» может быть расширен. Об этом 27 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками культуры Тверской области.

(сс) Администрация президента России

«Возможности этого инструмента ещё не полностью используются, но будем стараться развивать это и расширять, возможно, даже круг тех, кто может пользоваться «Пушкинской картой», — сказал Путин.

Он отметил, что ещё 3 млн человек не воспользовались «Пушкинской картой», хотя могли это сделать.

Программа «Пушкинская карта» была запущена 1 сентября 2021 года. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей в год. С её помощью граждане в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать походы в театры и музеи, на концерты. С февраля 2022 года к программе подключились кинотеатры.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 29 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию предложил расширить программу «Пушкинская карта». Он отметил, что школьники и молодёжь с помощью этой карты могут бесплатно посещать кино, музеи, театры и выставки, а учреждения культуры получают стимул для развития и запуска новых проектов. Президент поручил правительству подготовить дополнительные предложения к этой программе.

Министр культуры РФ Ольга Любимова15 февраля заявила, что к программе «Пушкинская карта» присоединились уже почти 10 млн человек в возрасте от 14 до 22 лет. Она уточнила, что возможность бесплатно посещать кинотеатры, выставки, концерты, спектакли получили более двух третей граждан России этого возраста.