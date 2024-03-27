Военный эксперт заявил, что никто не подготовит ВСУ хуже поляков
Военный эксперт Онуфриенко: никто не подготовит военных ВСУ хуже поляков
Москва, 27 марта, 2024, 21:18 — ИА Регнум. Хуже, чем инструкторы польской армии, бойцов Вооружённых сил Украины не подготовит никто, у армии Польши нет реального боевого опыта, заявил 27 марта военный эксперт Михаил Онуфриенко.
Так он прокомментировал появившиеся ранее сведения, что в марте 2024 года при загадочных обстоятельствах погибли сразу пять польских военных, в том числе бригадный генерал.
«Реального боевого опыта у неё (польской армии — Прим. ред.) нет. Любая армия должна проходить обкатку на фронте. Войско Польское никогда этим не занималось. Думаю, хуже, чем поляки, украинцев не подготовит никто», — рассказал эксперт «РИА Новости».
Он отметил, что участие в акциях НАТО в последние два десятилетия ничего не дало польской армии.
«Послать десять человек в Афганистан — это ни о чём», — отметил эксперт.
Онуфриенко также напомнил, что операция «Висла» на территории Польши была вызвана именно необходимостью уничтожения бандеровского подполья. Эксперт отметил, что у поляков нет исторического понимания по вопросу о том, должны ли они тренировать духовных наследников своих врагов.
Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось о гибели двух человек во время военных учений в Польше. ЧП произошло на военном полигоне в Силезии. Военнослужащие погибли от травм, полученных при взрыве тротила.
Кроме того, в начале марта 2024 года гусеничная машина переехала двоих солдат во время учений НАТО в Польше. Инцидент произошёл в центре подготовки сухопутных войск в Дравске-Поморском. Один военнослужащий погиб, второго госпитализировали в тяжёлом состоянии.