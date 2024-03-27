Москва, 27 марта, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Елена Ягодкина отвергла обвинения в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил следователь во время заседания Басманного суда Москвы, на котором рассматривалось ходатайство об аресте подозреваемой.

ТАСС/Сергей Савостьянов

«Ягодкина не признала вину в инкриминируемом ей обвинении», — приводит слова следователя ТАСС.

По данным следствия, Ягодкина превысила должностные полномочия в области маркировки алкоголя, что, в свою очередь, повлекло неуплату в бюджет порядка 1,2 млрд рублей.

Отмечается, что аффилированные компании «Виноград» и «Фолиан» использовали для реализации контрафактной продукции.

Как передавало ИА Регнум, Ягодкину задержали 26 марта в Москве. Её подозревают в совершении ряда коррупционных преступлений, связанных с определением товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин.

Задержание произошло после заседания комиссии по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных платежей. В служебном кабинете Ягодкиной был проведён обыск, позднее её доставили на допрос в Следственный комитет.

Отмечается, что замглавы ФТС обвиняется в превышении должностных полномочий, повлёкшем тяжкие последствия (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).