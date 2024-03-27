Торжок, Тверская область, 27 марта, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Россия занимает второе место в мире в списке самых читающих стран. Об этом 27 марта заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками культуры в ходе поездки в город Торжок Тверской области.

Kremlin.ru

«Сегодня Россия по количеству времени, которое граждане страны тратят на чтение, занимает второе место в мире. На первом месте Китай, на третьем — Испания», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, Путин в ходе рабочей поездки в Тверскую область пообщался с жителями Торжка на центральной площади этого города. Кортеж президента остановился на площади, где собрались люди. Российский лидер подошёл к собравшимся и общался с жителями в течение нескольких минут.

В августе 2023 года Путин на совещании с членами правительства заявил, что библиотечные фонды в новых регионах России нужно пополнить книгами русских и зарубежных писателей. Он сообщил, что для библиотек в новых регионах — и школьных, и публичных — закупят 2,5 млн экземпляров книг. Поставить туда эти книги нужно как можно более оперативно.