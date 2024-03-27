Москва, 27 марта, 2024, 19:16 — ИА Регнум. В ночь после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» представители ведомств делали доклады президенту Владимиру Путину до самого утра, сообщил 27 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

РИА Новости / POOL

В такие минуты работа президента идёт в круглосуточном режиме, о сне никто не думает, и меньше всех — глава государства, отметил Песков в разговоре с ведущим программы «Москва. Кремль. Путин» Павлом Зарубиным. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

«Это всё происходило до утра. И, собственно, когда завершилось размещение всех в больнице, когда прошли первые операции, и так далее. (Вице-премьер Татьяна — Прим. ред.) Голикова уже под утро докладывала», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. В результате теракта погибли 140 человек. Опознаны тела 84 погибших. В центре медицины катастроф 27 марта сообщили, что число пострадавших выросло до 360 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. Суд арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта и четверых их предполагаемых подельников.

Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, также к нему причастны и западные спецслужбы, рассказал директор ФСБ Александр Бортников.

Сразу после теракта президенту доложили о случившемся, он дал необходимые распоряжения, сообщал журналистам Песков. В ночь на 23 марта глава государства принял доклады руководителей силовых ведомств и МЧС.