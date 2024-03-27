Торжок, Тверская область, 27 марта, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург» будет построена и это поменяет стиль жизни. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с работниками культуры Тверской области.

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«Если дорогу скоростную построим, а я думаю, что мы это сделаем, то и у вас тоже жизнь немного изменится, она не будет такой размеренной. Зато динамика увеличится: если до Москвы будет час, а до Питера — 1 час 15 минут — это другая жизнь», — рассказал глава государства.

Также лидер страны выразил уверенность, что «это существенно поменяет стиль жизни».

Как передавало ИА Регнум, 14 марта мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о начале строительства московского участка высокоскоростной магистрали «Москва — Санкт-Петербург».

Он пояснил, что ВСМ-1 свяжет крупнейшие города и экономические центры России. Это коснётся 40, 2 млн человек, что составляет 27% населения страны.

На маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом планируется 16 остановок, четыре из них —в столице.

На московском участке работы нужно вести в условиях плотной городской и пригородной застройки без остановки движения поездов Октябрьской железной дороги.