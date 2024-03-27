Москва, 27 марта, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Владелец компании Сrocus Group Араз Агаларов и его сын, бизнесмен и музыкант Эмин направили пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле» 100 млн рублей. Об этом говорится на сайте фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева, который открыл сбор помощи.

Иван Шилов ИА Регнум

«Компания Crocus Group и фонд Муслима Магомаева окажут помощь пострадавшим в чудовищном теракте в «Крокус сити холле». Первые пожертвования на общую сумму 100 млн рублей сделали президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин, президент Agalarov Development», — сказано в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что направленные средства пойдут на реабилитацию, восстановление, лечение и другие нужды пострадавших при теракте. Подчёркивается, что отчётность по всем потраченным средствам будет публично размещена на сайте фонда.

Кроме того, в скором времени начнёт работать кол-центр для обработки заявок.

Ранее Эмин Агаларов сообщил, что дальнейшая судьба комплекса «Крокус Сити Холл» пока не решена, этот вопрос будет зависеть от общественного «мнения страны».

Он добавил, что в рамках зала или же на его месте обязательно будет создан мемориал, этот вариант рассматривается.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее певец SHAMAN (Ярослав Дронов) сообщил, что все собранные средства от его концерта в Ессентуках он отдаст семьям погибших и пострадавших в результате теракта.

SHAMAN выпустил песню «Реквием 22.03.24» в память о погибших в «Крокусе». Премьера состоялась в день общенационального траура.

Также певец заявил о готовности оплатить похороны погибших и лечение пострадавших при теракте.