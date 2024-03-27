Москва, 27 марта, 2024, 18:47 — ИА Регнум. В руках недобросовестных людей или террористов нейросети могут стать грозным оружием, это требует системных мер со стороны государства. Об этом 27 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

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«Это, как и всё в интернете, как и всё в высоких технологиях, может использоваться, наверное, в индустрии развлечений и так далее, но в руках недобросовестных людей, или, не дай Бог, в руках террористов, это может стать очень грозным оружием», — сказал Песков.

Он добавил, что это требует системных мер от государства, а также собранности и внутренней мобилизации от всех граждан.

По словам представителя Кремля, необходимо понимать, что это ещё одна большая угроза, которая стоит перед всеми.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта министр экономического развития Максим Решетников в ходе пленарной сессии «Искусственный интеллект — главная технология XXI века» на выставке-форуме «Россия» заявил, что Россия входит в десятку государств, лидирующих в мире по объёму совокупных вычислительных мощностей. Он отметил, что общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%.

В России утверждена обновлённая стратегия развития искусственного интеллекта,заявил президент Владимир Путин 29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию. В документе говорится о новых целях, в том числе о необходимости обеспечить технологический суверенитет по таким революционным направлениям, как генеративный ИИ и большие языковые модели.