Москва, 27 марта, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Заместителю главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Елене Ягодкиной предъявлено обвинение в превышении полномочий. Об этом 27 марта заявила судья Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство о её аресте.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Отмечается, что Ягодкина обвиняется в превышении должностных полномочий, повлёкшем тяжкие последствия (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

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Как передавало ИА Регнум, Ягодкину задержали 26 марта в Москве. Её подозревают в совершении ряда коррупционных преступлений, связанных с определением товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин.

Задержание произошло после заседания комиссии по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных платежей. В служебном кабинете Ягодкиной был проведён обыск, позднее её доставили на допрос в Следственный комитет.

27 марта Ягодкину доставили в Басманный суд Москвы, где ей изберут меру пресечения.