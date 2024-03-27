Москва, 27 марта, 2024, 18:24 — ИА Регнум. В московском аэропорту Домодедово водовоз врезался в самый большой в мире пассажирский самолёт Airbus А-380. Об этом 27 марта сообщил Telegram-канал «112».

Sebastian Kahnert/Global Look Press

По информации канала, водитель спецмашины перепутал педали и вместо того, чтобы плавно припарковаться, врезался в лайнер и вскрыл обшивку фюзеляжа.

Отмечается, что рейс авиакомпании Emirates в Дубай отменён. Пока непонятно, когда пассажиры вылетят в пункт назначения. Самолёт направят на ремонт.

Также сообщается, что водителя заправщика увезли в больницу. Он не получил физических травм, но находится в шоковом состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, следовавший в Москву из Дубая самолёт вернулся в аэропорт вылета из-за того, что стало плохо одной из пассажирок. Самолёт рейса U6-798 летел в Домодедово, но у одной из пассажирок ухудшилось самочувствие. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Пассажирку сняли с рейса для оказания неотложной медицинской помощи. Экипаж самолёта порядка пяти часов ожидал разрешения на вылет из Дубая.