Белгород, 27 марта, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Правительство в ближайшее время подготовит решение по мерам поддержки жителей приграничных регионов России. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым.

Павел Колядин/ТАСС

Она отметила, что глава государства Владимир Путин в постоянном режиме следит за ситуацией в приграничных субъектах и даёт поручения.

«Президент в постоянном режиме следит за ситуацией в приграничных регионах, даёт соответствующие поручения. В ближайшие дни мы ожидаем ещё и решение правительства о тех системных (мерах. — Прим. ред.) в отношении людей, проживающих в приграничных регионах. Поэтому вы не одни и ещё раз низкий поклон жителям Белгородской области», — отметила Матвиенко.

Вместе с тем председатель СФ добавила, что верхняя палата парламента готова оказать любую помощь Белгородской области. Говоря о проблемах с банками в регионе Матвиенко напомнила, что «Сбербанк» принял решения в отношении жителей области, включая взаимодействие по кредитам. Председатель СФ выразила уверенность в том, что подобным образом последуют и другие банки.

«В общем, любые вопросы, которые возникают, должны находить решение», — подчеркнула Матвиенко.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Гладков рассказал о работе с банками для поддержки населения Белгорода.

По данным губернатора, с июня и до конца 2023 года финансовые организации получили от жителей Шебекинского округа и других приграничных муниципалитетов, включая Белгород, более 12 тысяч обращений, из которых удовлетворено 10 509 обращений. С начала текущего года в кредитные организации поступило 684 обращения об изменениях условий кредитного договора, кредитных каникулах, из которых удовлетворено 285, и полностью списаны кредитные задолженности 27 погибшим гражданам Белгородской области.

В январе президент России Владимир Путин заявил о необходимости отодвинуть от российских границ демилитаризованную зону на Украине. Она должна быть на таком удалении, которое бы обеспечило безопасность мирных городов от обстрелов. Он пояснил, что российские военные подразделения как раз занимаются тем, что отодвигают противника от жизненно важных российских населённых пунктов.

18 марта Путин заявил, что санитарная зона на нынешних украинских территориях должна быть сложно преодолима для средств поражения. При этом глава государства не стал говорить, «что, как и когда Россия должна присоединять», но допустил создание санитарной зоны на территориях, которые обстреливают киевские боевики.