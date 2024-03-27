Москва, 27 марта, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Россия планирует пересмотреть своё участие в международных соглашениях, которые не соответствуют интересам страны. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Будет продолжаться юридический анализ предложений о прекращении и приостановлении действия договоров, утративших актуальность или переставших отвечать интересам нашей страны», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября 2023 года Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ, предусмотренную этим договором. В российском МИД заявили, что документ, действие которого Россия приостановила ещё в 2007 году, для страны окончательно ушёл в историю.

Страны НАТО неспособны заключить с Россией соглашение в сфере контроля над вооружением, заявили в МИД РФ, комментируя завершение процедуры выхода из ДОВСЕ.