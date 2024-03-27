Вашингтон, 27 марта, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Страны G7 обсуждают возможность понижения потолка цен на российскую нефть. Об этом заявил в ходе брифинга помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.

Global Look Press

«Короткий ответ — да», — ответил он на вопрос журналиста ТАСС.

Также Пайатт отметил, что Штаты и их партнёры по коалиции, которая занимается ограничением цен привержены работе с тем, чтобы лишить Россию доходов от продажи нефти.

Как сообщало ИА Регнум, в январе США начали закупать российскую нефть по стоимости, превышающей установленный потолок цен в 60 долларов. Штаты возобновили импорт нефти из РФ спустя полтора года после введения эмбарго.

При этом по данным таможни США закупки начались раньше — в октябре 2023 года.

Тогда Соединённые Штаты приобрели порядка 37 тыс. баррелей нефти по 74 доллара, заплатив за импорт 2,7 млн долларов.