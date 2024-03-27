Москва, 27 марта, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Запад пытается склонить Россию к псевдонормализации отношений, поэтому представители западных дипмиссий и пришли в МИД РФ, чтобы оставить записи в книге соболезнований. Такое мнение 27 марта корреспонденту ИА Регнум высказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, политолог Дмитрий Офицеров-Бельский, комментируя слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что западные страны осознали, что «останутся за бортом», если не поменяют своё отношение к теракту в «Крокус Сити Холле». Поэтому многие представители западных дипмиссий пришли в МИД РФ, чтобы оставить записи в книге соболезнований.

Иван Шилов ИА Регнум

«Запад сейчас пытается склонить Россию к некой псевдонормализации отношений, к тому, чтобы пойти на некое урегулирование с киевским режимом. На Западе хотят, чтобы Россия согласилась с возможностью нормализации отношений с Киевом, чего, конечно, не будет в ближайшее время. Вот так Запад пытается это урегулировать. В дипломатическом мире не стоит рассчитывать на то, что все будут выражать искреннее сострадание. А вот неискреннего сострадания было достаточно», — заявил политолог.

В свою очередь политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот заявил, что терроризм и его жертвы всегда был основополагающими темами, которые разделяют мир на тех, кто борется с ним, и тех, кто является его пособником.

«Захарова отметила очень важный момент, на который нужно обращать внимание. Терроризм — это зло, и отношение к терроризму чётко определяет цивилизационное развитие страны или политика», — заявил политолог.

По его мнению, противники России, такие как США, Великобритания и Украина, могут попытаться совершить ещё теракты. Поэтому российское общество должно мобилизоваться и сосредоточить свои усилия вокруг одной главной задачи — победы на Украине. Необходимо ликвидировать источник постоянной угрозы, подчеркнул политолог.

Он поддержал идею о необходимости признать СБУ террористической организацией. Кроме этого, террористическими организациями должны быть признаны ВСУ, ГУР и МВД Украины, добавил Кот.

Он подчеркнул, что эти государственные структуры Украины являются террористическими группировками, которые терроризируют не только жителей России, но и русских людей на подконтрольных Киеву территориях. Украина — это государство-террорист, которое должно быть ликвидировано, добавил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Запад поменял свою позицию из-за того, что с ним «произошла мутация» под влиянием реакции на теракт мирового большинства. Она отметила, что в течение двух дней западные страны поменяли свои заявления, они не снимали предыдущих, а просто сделали нормальные заявления. Они стали приходить в российские посольства для того, чтобы оставить записи в книгах соболезнований, пояснила официальный представитель МИД России.

Дипломат добавила, что мировое сообщество шагнуло вперёд, поэтому западные страны осознали, что останутся «окончательно за бортом», если не поменяют своё отношение к теракту в «Крокусе».

Ещё вечером 22 марта Захарова возмутилась из-за того, что Вашингтон делает заявления в разгар трагедии в «Крокус Сити Холле» о непричастности к ней Украины. Она подчеркнула, что если у США всё же нет данных о случившемся, то и нет права защищать какие-то силы.

Вместе с тем официальный представитель МИД заявила, что Россия считает очевидно ангажированной позицию США по расследованию теракта. Захарова уличила Соединённые Штаты в желании вывести киевский режим «из-под удара», при этом американские власти сами себя разоблачили. По мнению российского дипломата, первые заявления со стороны Белого дома, при непричастности Украины к теракту, должны были призывать к расследованию и предъявлению фактов и улик.

Захарова также раскритиковала заявления глав МИД Литвы и Эстонии, сделанные после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сразу после появления сообщений о теракте призвал «не терять фокус» (на украинских событиях), а глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил о якобы имеющей место агрессивной настроенности России. Других комментариев официальные лица обеих стран не давали в течение суток, при этом и на следующий день после теракта власти Литвы в своём заявлении не упомянули прямо теракт в Подмосковье.

Захарова отметила, что заявления Ландсбергиса о «фокусе» запредельны. Также она выразила сомнения в адекватности главы МИД Эстонии, который одновременно с терактом в России делал заявления об «агрессивной настроенности» России.

Атака террористов на подмосковный «Крокус Сити Холл» была совершена вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. В результате теракта погибли 140 человек. В

Следственный комитет ранее сообщил, что устанавливает организаторов теракта. Председатель СК Александр Бастрыкин в докладе президенту 25 марта заявил, что обвиняемые в исполнении теракта признали вину и дали подробные показания о заказчиках и пособниках. 26 марта секретарь Совбеза России Николай Патрушев, отвечая на вопрос, стоит за терактом ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или Украина, ответил, что, «конечно, Украина».

Директор ФСБ Александр Бортников 26 марта заявил, что Службу безопасности Украины нужно признать террористической организацией.

В настоящее время задержаны 11 человек по подозрению в причастности к теракту. Восемь, четверо из которых — непосредственные исполнители, — арестованы судом. После совершения преступления четверо боевиков попытались скрыться на Украине.