Москва, 27 марта, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявления глав МИД Литвы и Эстонии, сделанные после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Дмитрий Коротаев/ИЗВЕСТИЯ

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сразу после появления сообщений о теракте призвал «не терять фокус» (на украинских событиях), а глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил о якобы имеющей место агрессивной настроенности России. Других комментариев официальные лица обеих стран не давали в течение суток, при этом и на следующий день после теракта власти Литвы в своём заявлении не упомянули прямо теракт в Подмосковье.

Заявления Ландсбергиса о «фокусе» запредельны, отметила Захарова.

«Вы не фокус можете потерять, вы не хотите терять прицел. Это да, но тогда так и надо говорить», — заявила официальный представитель МИД РФ в ходе брифинга.

Также она выразила сомнения в адекватности главы МИД Эстонии, который одновременно с терактом в России делал заявления об «агрессивной настроенности» РФ.

«У нас и до этого не было особых иллюзий по поводу отсутствия здравого смысла, совести у главы МИД Эстонии, однако его последние заявления вызывают вообще вопросы о том, насколько он адекватен, и всё ли у него с головой в порядке», — сказала официальный представитель МИД.

Заявления сателлитов США по поводу терактов были озвучены не сразу, а только после отмашки из Вашингтона, добавила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, атака террористов на подмосковный «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. В результате теракта погибли 140 человек. В центре медицины катастроф 27 марта сообщили, что число пострадавших выросло до 360 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта, ещё троих (предполагаемых подельников) — 25 марта и одного — 26 марта.

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, также к нему причастны и западные спецслужбы, рассказал директор ФСБ Александр Бортников.