Электросталь, Московская область, 27 марта, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Правоохранители завершили проверочные мероприятия на складе Wildberries в подмосковной Электростали. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба онлайн-ритейлера.

ИА Регнум

«Проверка документов в рамках работы правоохранительных органов на складе в Электростали закончена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 38 исполнителей склада пройдут дополнительную проверку для уточнения данных в правоохранительных органах. Остальные вернулись к своей деятельности, склад работает в штатном режиме.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Электростали сотрудники миграционной службы, Росгвардии и МВД проверяли документы у работников склада Wildberries. В компании добавили, что сотрудничают с правоохранительными органами и оказывают им содействие.

Сообщалось, что на складе Wildberries в Электростали начали задерживать мигрантов, которые нарушили правила пребывания в России. Уточнялось, что в ходе рейда Росгвардия и полиция задержали более десяти работников маркетплейса.