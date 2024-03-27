Нижний Новгород, 27 марта, 2024, 17:18 — ИА Регнум. К административной ответственности привлекли родителей нижегородской школьницы, которая поблагодарила террористов из «Крокус Сити Холла» за возможность пьянствовать в выходные вместо поездки в Москву. Об этом 27 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Отмечается, что полиция установила личность несовершеннолетней девушки, с ней провели профилактическую беседу.

«На законного представителя подростка составлен административный материал по статье 5.35. КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что девушка училась в учреждении культуры и получала стипендию за результаты в обучении, но всё положенное ей выплатили ещё до инцидента. В настоящее время она не обучается в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту культуры, и стипендию не получает.

Как передавало ИА Регнум, школьницу из Нижнего Новгорода лишили стипендии после публикации видео, в котором она выразила благодарность террористам, напавшим на «Крокус Сити Холл». Старшеклассницу лишили грантов, а также именной стипендии. Более того, руководство детской школы искусства, в которой она училась, сообщило, что девочка больше у них не учится.

Девушка ранее заявила, что благодаря теракту отменилась её поездка в Москву и она могла и дальше употреблять алкоголь. Через несколько дней школьница опубликовала другой ролик — с извинениями.