Лондон, 27 марта, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Англо-американская рок-группа Garbage выразила соболезнования в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити холле».

Global Look Press

Музыканты приложили к записи в социальных сетях фотографии афиши и билета на свой концерт, который состоялся в «Крокус Сити Холле» в 2015 году.

«Наши искренние соболезнования. Трагический кошмар», — сказано в сообщении группы.

Garbage стала единственной западной группой, выразившей соболезнования после теракта. В «Крокус Сити Холле» в разные годы выступали также Стинг, Элтон Джон, Хосе Каррерас, Ванесса Мэй, группа Scorpions и многие другие. Там же проходил конкурс «Мисс Вселенная 2013», один из зрителей был будущий (на тот момент) президент США Дональд Трамп.

При этом за рубежом прошли несколько акций в знак соболезнования близким погибших в теракте. В частности, сообщалось, что болельщики итальянского футбольного клуба «Ювентус» вывесили рядом со стадионом баннер соболезнования. Кроме того, с минуты молчания в память о жертвах теракта началась игра между сборными Франции и Чили по футболу.

Как передавало ИА Регнум, атака террористов на подмосковный «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. В результате теракта погибли 140 человек. В центре медицины катастроф 27 марта сообщили, что число пострадавших выросло до 360 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта, ещё троих (предполагаемых подельников) — 25 марта и одного — 26 марта.

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, также к нему причастны и западные спецслужбы, рассказал директор ФСБ Александр Бортников.