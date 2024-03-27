Москва, 27 марта, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Западные медиагиганты солидаризируются с террористами, отказываясь удалять бесчеловечные комментарии после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Alexey Belkin/Global Look Press

«В украинских социальных сетях появились циничные, бесчеловечные, злорадные комментарии. Вопрос к американским интернет-гигантам и платформам — до сих по не решались удалять человеконенавистнические посты, которые призывают убивать русских, до сих пор считаете это нормальным? Вы же, получается, солидаризируетесь с теми террористами, которые убивают в зале мирных граждан», — сказала Захарова во время брифинга.

В этот же день представитель МИД отметила, что западные страны осознали, что «останутся за бортом», если не поменяют своё отношение к теракту в «Крокус Сити Холле», поэтому многие представители западных дипмиссий пришли в МИД РФ, чтобы оставить записи в книги соболезнований.

Как передавало ИА Регнум, ранее французская журналистка Анн Нива в эфире телеканала La Chaîne Info LCI заявила, что, если теракт в красногорском ТРЦ «Крокус Сити Холл» был организован Украиной, то это является «феноменальным ходом».

Атака террористов на подмосковный ТРЦ «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта.

Вооружённые боевики открыли огонь по охране и посетителям, а затем подожгли концертный зал. В центре медицины катастроф 27 марта сообщили, что число пострадавших выросло до 360 человек. В теракте погибли 140 человек.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате кровавого теракта в «Крокус Сити Холле» и пожелал выздоровления раненым. Он отметил, что целью теракта явно было стремление посеять страх и хаос в России, но россияне наоборот сплотились.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых стрелявших в посетителей ТРЦ.

24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта, ещё троих подельников 25 марта и одного — 26 марта.

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте.