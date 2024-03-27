Москва, 27 марта, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Москвичам для поездок по городу лучше использовать метро из-за пробок на дорогах, сообщает 27 марта департамент транспорта мэрии Москвы в Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Рекомендуем в течение дня для поездок по городу использовать городской транспорт. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не отвлекайтесь на телефон во время движения»,— говорится в сообщении.

Уточняется, что интенсивное движение наблюдается в центральной части Москвы, на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Русаковской эстакады до Ленинградского проспекта, а также на Ленинградском шоссе и Ленинградском проспекте.

Вечером возможны пробки на Садовом кольце, на Ленинградском шоссе и МКАД, предупредило ведомство.

Как передавало ИА Регнум, по данным сервиса «Яндекс. Пробки» в марте загруженность дорог в Москве в рабочие дни составила в среднем 5,9 балла.

Самым напряженным месяцем минувшей зимы для московских водителей стал декабрь, сообщает исследование.

Самым «свободным» стал январь: статистика зафиксировала в среднем 5-балльную загруженность в будни. Крупнейшая пробка зимы была зафиксирована 18 января: она растянулась на 34 километра по внутренней стороне МКАД.

Самая длинная пробка на ТТК (33,6 км) образовалась 19 декабря: встала почти вся внутренняя сторона кольца от Комсомольского проспекта до Ленинского проспекта.