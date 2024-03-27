Киев, 27 марта, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Снайпер ВСУ с позывным Дед заявил, что заморозка конфликта и активных боевых действий произойдёт в начале 2025 года, передаёт «Страна. ua».

Maximilian Clarke / Globallookpress.com

«Я думаю, что максимум в первой половине 2025 года будет… Мне даже сложно слово сказать правильно это. Не перемирие, но будет некая заморозка активных действий на фронте», — сказал он.

По его словам, основные боевые действия будут происходить до конца текущего года.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны РФ Сергей Шойгу в конце февраля сообщил, что потери украинской армии составляют примерно 800 и более военных в день. За время специальной военной операции она потеряла более 444 тыс. военных, добавил глава военного ведомства.

Президент России Владимир Путин 13 марта в очередной раз заявил, что Москва по-прежнему готова к переговорам по Украине. При этом глава государства подчеркнул, что они должны основываться на сложившихся реалиях, включая признание воссоединения четырёх регионов с Россией в 2022 году.