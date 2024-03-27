Париж, 27 марта, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Антироссийская кампания президента Франции Эммануэля Макрона не помогла ему в борьбе с ультраправой партией «Национальное объединение» на фоне приближающихся выборов в Европарламент. Об этом написало Politico со ссылкой на французских чиновников.

IMAGO/Uwe Koch/Global Look Press Эммануэль Макрон

По информации источников, некоторые союзники Макрона засомневались в его стратегии борьбы с оппонентами, поэтому кампания французского президента провалилась.

Отмечается, что, согласно последним опросам, коалиция Макрона всё ещё уступает партии Марин Ле Пен примерно на 10%.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля 2024 года президент Франции утверждал, что лидеры стран ЕС и НАТО обсуждали на саммите в Париже возможную отправку военных в зону конфликта на Украине. При этом руководство НАТО и главы некоторых стран ЕС опровергли наличие подобных планов.

В интервью телеканалу France 2 Макрон заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию со стороны России и «принять решения, гарантирующие, что Россия никогда не победит». При этом он сказал, что Франция якобы «не ведёт войну с Россией», и отметил, что Париж не намерен брать на себя инициативу в военных действиях на Украине.

Ле Пен прокомментировала слова Макрона. Она назвала заявления президента Франции о наращивании поддержки киевского режима неприемлемыми и призвала его не играть жизнями французов.

Франция уже втянута в военные действия на Украине и косвенно принимает в них участие, но, возможно, стремится повысить степень своего участия в конфликте, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Тем самым Париж становится противником Москвы, подчеркнул он.