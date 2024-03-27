Моздок, Северная Осетия, 27 марта, 2024, 17:05 — ИА Регнум. В Моздоке демонтировали памятник бойцам специальной военной операции (СВО) из-за его внешнего вида. Распоряжение отдал глава Северной Осетии Сергей Меняйло, сообщает региональный портал «Основа.

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Из материала следует, что скульптуру городу подарило одно из ведомств, однако она не понравилась моздокчанам. Также отмечается, что установка памятника не была согласована ни с администрацией Моздока, ни с представителями республиканской власти.

«Прежде чем проявлять такую инициативу и что-либо делать, надо прежде всего спросить мнение людей, а затем согласовать с органами власти», — уточнил Сергей Меняйло.

Он добавил, что тема, связанная с бойцами СВО очень чувствительна для жителей республики.

«Память о наших бойцах, которые ценой жизни отдали долг Родине, не должна ассоциироваться с арт-объектом — а эта скульптура не памятник, а именно арт-объект! Это просто неуважение к нашим героям!» — заявил он.

Ранее в Бурятии развернулась дискуссия вокруг памятника участникам СВО. Жители региона предлагают подождать до завершения спецоперации, а средства на их изготовление и установку направить на поддержку самих её участников и на фронт.

Для участников СВО в России стартовала программа «Время героев». В её рамках проводится обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностное развитие для подготовки высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа бойцов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.

Как передавало ИА Регнум, создание программы «Время героев» анонсировал во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Кроме того, по поручению главы государства в стране вводятся новые формы поддержки участников специальной военной операции. В частности, это обеспечение реабилитации бойцов, освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц, исключение начисления процентов по кредитам.

Также в конце 2023 года Государственная дума приняла закон о продлении кредитных каникул для участников специальной военной операции до 2025 года. В ГД сообщили, что будут внимательно следить за применением закона, чтобы понять, какие ещё меры поддержки нужны для защиты прав участников СВО и их родных.