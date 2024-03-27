Курск, 27 марта, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Автобус, у которого отказали тормоза, устроил массовое ДТП на улице Дзержинского в Курске. Пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе управления МВД по Курской области.

Кадр из видео

Отмечается, что автобус столкнулся с УАЗом, который по инерции врезался в семь впереди стоящих автомобилей. После этого он снёс ограждение и столкнулся с другим автобусом, который стоял на остановке.

«В результате ДТП пострадали десять человек, из них двое несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА Регнум, в Ленинском городском округе Московской области вечером 26 марта на 28-м км автодороги М2 «Крым» грузовик столкнулся с семью легковыми автомобилями. Все участники аварии ехали в одном направлении. В результате столкновения пострадали два человека.

25 марта военный автобус и грузовик столкнулись на 45-м км Московской кольцевой автодороги. От сильного удара оба транспортных средства загорелись. Один человек погиб.