Москва, 27 марта, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Школьники в мусульманских регионах России должны иметь возможность изучать основы православной культуры, чего не будет в случае включения предмета «Основы духовно-нравственной культуры России» в «Историю края». Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил 27 марта на съезде Всемирного Русского народного собора.

Елена Афонина/ТАСС

Ранее Минпросвещения предложило интегрировать предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в новый раздел «История края» и дополнить этим разделом предмет «История». Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года, при этом во всех школах будут использовать единые учебники по истории.

Патриарх напомнил, что Русская православная церковь инициировала включение в школьную программу «Основ духовно-нравственной культуры». Если предмет включат в другой курс, объём его учебных часов сократится.

«Это что, не нужно сейчас для нашей молодёжи? Ну кто же так вот берёт и выкидывает? Поэтому, я думаю, это наша с вами сейчас должна быть очень важная работа, направленная на то, чтобы предотвратить такого рода волюнтаризм», — подчеркнул патриарх.

Исключение этого предмета подорвёт культурное, духовное, политическое самосознание народа, отметил он и добавил, что школьники из православных семей в мусульманских регионах не смогут изучать основы православной культуры в рамках «Истории края».

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что в стране до сих пор нет нового учебника обществознания для средней школы, хотя это очень важный предмет, формирующий мировоззрение молодёжи.

Как сообщало ИА Регнум, комментируя теракт в «Крокус Сити Холле», патриарх Кирилл заявил, что недоброжелатели России попытались столкнуть две традиционные религии страны — христианство и ислам. Нельзя допустить, чтобы такие попытки увенчались успехом, подчеркнул он.