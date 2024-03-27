Москва, 27 марта, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Мещанский суд Москвы признал бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова виновным по делу о хищении 603 млн рублей и приговорил его к пять годам 4 месяцам колонии.

Илья Питалев/РИА Новости Бывший заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов

Решение суда было оглашено 27 марта. Также бывший чиновник был оштрафован на 500 млн рублей. Суд запретил ему занимать должности в органах исполнительной власти в течение 14 лет после отбытия срока.

При этом с учётом того, что Тихонов на протяжении всего следствия находился в СИЗО и уже отбыл назначенный ему срок, он был освобождён в зале суда.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Минэнерго и взыскал с Тихонова 271 млн 852 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, Тихонова и трёх его подельников обвинили в хищении у государства 603 млн рублей, выделенных на создание информационной системы. Сообщалось, что лично Тихонов получил через посредников 227 млн рублей за помощь в заключении госконтрактов.

Что касается других фигурантов дела, как пишет ТАСС, суд приговорил советника Тихонова Романа Рыжкова к 7,5 года заключения условно и штрафу 80 млн рублей. Вице-президента АО «Ланит» Владимира Макарова и Виктора Серебрякова приговорили к семи годам условно каждого, а также штрафам в размере 90 млн и 45 млн рублей. Все они были признаны виновными в посредничестве во взятке в особо крупном размере.