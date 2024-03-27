Москва, 27 марта, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Делегация Северной Кореи во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо прибыла в Москву, сообщил 27 марта глава Минприроды России, председатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов.

Юрий Смитюк/ТАСС Министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо

«Сегодня встретили большую делегацию Корейской Народно-Демократической Республики во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо», — написал он в Telegram-канале.

Глава Минприроды уточнил, что делегация пробудет в Москве несколько дней, главная цель — свериться по исполнению договорённостей и решений, которые стороны приняли на заседании межправкомиссии в Пхеньяне.

Как передавало ИА Регнум, главы МИД России и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи в ходе переговоров 16 января обсудили реализацию договорённостей между Владимиром Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, а также график их политических контактов.

В ходе переговоров была подтверждена обоюдная приверженность политико-дипломатическому урегулированию напряжённости в регионе Корейского полуострова, нагнетаемой в результате безответственных и провокационных действий США и их сателлитов, добавили в российском МИД.

18 марта глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что вместе с президентом России Владимиром Путиным откроет новую эпоху в двусторонних отношениях.

Северокорейский лидер выразил уверенность, что под руководством Путина российский народ будет надёжно защищать суверенитет и безопасность страны.