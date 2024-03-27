Москва, 27 марта, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Певицу Аллу Пугачёву давно пора признать иностранным агентом. Об этом заявил народный артист России, 86-летний актёр Юрий Назаров.

ИЗВЕСТИЯ Алла Пугачёва

«Давно пора! Ну потому что Пугачёва — предательница. И я не только про её отъезд говорю», — рассказал Назаров в интервью aif.ru.

Актёр подчеркнул, что большое значение имеет и то, с кем певица общается.

«Это же всё видно даже по тому, какие мероприятия она посещает, с кем ягшается. А компания у неё самая мерзкая — все те, кто помогает Украине и шлёт деньги на убийство русских солдат, все эти макаревичи, вайкуле, покровские и гребенщиковы», — уточнил актёр.

Юрий Назаров напомнил, что Пугачёва участвовала в фестивале «Рандеву», который проводила в Юрмале латвийская певица Лайма Вайкуле. Она заявила, что часть средств от продажи билетов будет отправлена Украине. Также Вайкуле рассказала, что принципиально не приглашала артистов из России, даже несмотря на многолетнюю дружбу со многими.

Но там выступили и поддержали Украину сбежавшие Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Мария Максакова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Друзья Лаймы Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Алла Пугачёва были гостями фестиваля, уточнил Назаров.

Кроме того, из рассказа актёра следует, что Пугачёва часто бывает на концертах Макаревича, также уехавшего из России в Израиль. На его выступлениях с проукраинскими и антироссийскими лозунгами певица поднимается на сцену, обнимается с Макаревичем и другими русофобами — участниками группы «Машина времени», потом они размещают эти фотографии в соцсетях с подписями, что средства от выручки будут отправлены Киеву.

Он отметил, что в компании Пугачёвой одни предатели, как и она сама.

«Что ж её обижать, почему она до сих пор без этого «звания» ходит?! Учитывая, сколько д****а она на нас вылила и что участвует в русофобских тусовках этих мерзких, собирающих деньги ВСУ», — резюмировал народный артист России.

Как передавало ИА Регнум, по информации активиста, главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, Аллу Пугачёву собираются признать иностранным агентом.

По его словам, соответствующую процедуру уже начала Генеральная прокуратура России, которая направила просьбу в Министерство юстиции РФ.

Сообщается, что Пугачёву потребовали признать иноагентом после её заявления, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию».

Она сказала это в своём видеообращении. Кривляясь и изображая немощную, певица в итоге рассмеялась и резко заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию.

Так она отреагировала на заявление российского исполнителя Стаса Михайлова, что артисты, которые сбежали из России и теперь поливают её грязью, приползут назад на коленях, поняв, что ничего из себя не представляют.