Красногорск, 27 марта, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Мужчина, оказавшийся в зале «Крокус Сити Холла» во время теракта, которого украинские СМИ выдавали за «сотрудника ФСБ», рассказал журналистам, что работает строителем, а на концерт пришёл вместе с дочерью.

Андрей Эрштрем/ИЗВЕСТИЯ

В публикациях ряда украинских СМИ ранее сообщалось, что в зале «Крокуса» во время теракта якобы присутствовали сотрудники спецслужб.

«Меня зовут Алексей, и никакого отношения к ФСБ или какой-то силовой структуре я не имею. Работаю в строительной фирме», — рассказал мужчина в интервью ТАСС.

Он отметил, что не видит смысла комментировать ту «чушь», которую распространяют указанные СМИ и некоторые блогеры.

Мужчина рассказал, что, когда началась стрельба, не все зрители сразу осознали, что происходит. Люди забегали из холла в зал, так как стрельба началась в вестибюле, отметил он. Собеседник агентства отметил, что вместе с дочерью успел эвакуироваться до того, как террористы оказались в зале, и назвал это везением. Также он заявил, что в здании сразу сработала система оповещения.

Как передавало ИА Регнум, атака террористов на подмосковный «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. В результате теракта погибли 140 человек. В центре медицины катастроф 27 марта сообщили, что число пострадавших выросло до 360 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта, ещё троих (предполагаемых подельников) 25 марта и одного 26 марта.

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, также к нему причастны и западные спецслужбы, рассказал директор ФСБ Александр Бортников.