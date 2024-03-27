Женева, Швейцария, 27 марта, 2024, 15:55 — ИА Регнум. На данный момент рано говорить, являются ли соучастниками геноцида против палестинцев государства, которые поставляют Израилю вооружение. Об этом заявила на брифинге в Женеве специальный докладчик ООН по вопросу о правах человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанез.

Global Look Press

«Ещё слишком рано говорить о том, являются ли государства, поставляющие оружие Израилю, соучастниками преступления геноцида. Но эти поставки явно противоречат январскому решению Международного суда по Газе», — отметила спецдокладчик.

Кроме того, Альбанез отметила, что на данный есть веские основания полагать, что Израиль совершает геноцид против палестинцев, а именно: массовые убийства палестинцев, заявления израильских официальных лиц и бесчеловечные условия жизни, которые навязали палестинцам.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что выступает против проведения военной операции ЦАХАЛ в Рафахе на юге сектора Газа.

Отмечалось, что президент Франции также указал Нетаньяху, что любое принудительное перемещение людей из Рафаха может быть расценено как военное преступление. Также Макрон сообщил израильскому премьер-министру о своём намерении внести в Совет Безопасности ООН проект резолюции, призывающий к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

В феврале против военной операции ЦАХАЛ в Рафахе выступил и президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден. В ходе телефонного разговора американский лидер заявил Нетаньяху, что боевые действия не следует начинать без надёжного и реализуемого плана по обеспечению защиты и оказанию помощи мирному населению в Рафахе.