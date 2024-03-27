Москва, 27 марта, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Один человек, пострадавший при теракте в «Крокуc Сити Холле», умер в медицинском учреждении, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Таким образом, общее число жертв атаки достигло 140.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«К сожалению, один из пострадавших, ранее находившийся в крайне тяжёлом состоянии, скончался, врачи сделали всё возможное», — сказал глава Минздрава журналистам.

Мурашко добавил, что в стационарах федеральных медицинских центров, больницах Москвы и Подмосковья остаются 80 пострадавших, в том числе шестеро детей.

В крайне тяжёлом состоянии остаются четыре пациента, ещё 19 человек, в том числе три ребёнка, находятся в состоянии средней степени тяжести.

«По оперативным данным, амбулаторную помощь получили 205 пострадавших. 76 пострадавших уже выписаны из стационаров под наблюдение врачей», — уточнил он, добавив, что ещё 23 пострадавших завершают стационарное лечение и готовятся к выписке.

Как передавало ИА Регнум, атака террористов на подмосковный «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта, ещё троих (предполагаемых подельников) — 25 марта и одного — 26 марта.

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», подтверждает украинский след в теракте, рассказал директор ФСБ Александр Бортников. Причастность к теракту как украинских, так и западных спецслужб очевидна, отмечал также Бортников.