Москва, 27 марта, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Западные СМИ критикуют российскую авиабомбу ФАБ-3000 в рамках информационной войны, их оценки некомпетентны и ангажированы. Об этом главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил 27 марта, комментируя статью в журнале Forbes.

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Американское издание назвало трёхтонную авиабомбу «рискованным излишеством» и указало на риски для самолётов-носителей из-за «посредственных аэродинамических характеристик» боеприпаса.

«Данная статья является очередным проявлением информационной войны. В условиях СВО анализ изделий российского ВПК в западной прессе носит заранее ангажированный и необъективный характер», — сказал «РИА Новости» Коротченко.

По его словам, российские авиабомбы оценивают люди, никак не относящиеся к военному производству, и это выглядит по меньшей мере странно, непрофессионально и предвзято.

ФАБ-3000 — это эффективное оружие, позволяющее российским военным уничтожать укрепленные позиции ВСУ. Применение таких боеприпасов помогает ВС РФ продвигаться по всей линии соприкосновения, добавил аналитик.

Как сообщало ИА Регнум, предприятия «Ростеха» многократно нарастили выпуск авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличили выпуск ФАБ-1500 и приступили к массовому выпуску ФАБ-3000.

Министру обороны России Сергею Шойгу о начале массового производства ФАБ-3000 доложили 21 марта во время проверки выполнения гособоронзаказа.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее признал, что ВСУ теряют позиции из-за планирующих авиабомб российских военных. Американские эксперты констатировали, что российские специалисты могут на расстоянии корректировать полёт авиабомбы ФАБ-1500, хотя ранее это считалось невозможным для такого вида оружия.