Москва, 27 марта, 2024, 15:17 — ИА Регнум. В результате ударов Вооружённых сил России по центрам принятий решений на Украине погибли высокоранговые офицеры ВСУ, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS.

Станислав Красильников / РИА Новости

«Вполне вероятно, что в результате этой операции погибли высокоранговые офицеры, что нанесёт очень серьёзный удар киевским силам», — пишет он.

Аналитик также отметил, что такие операции показывают на переход конфликта в новый этап, а сами удары по важным объектам будут продолжаться.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта в Минобороны подтвердили нанесение группового удара по центрам принятия решений на Украине, объектам Службы безопасности Украины, предприятиям военно-промышленного комплекса, а также местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наёмников. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты были поражены, заявили в российском оборонном ведомстве.

По данным представителей харьковского пророссийского подполья, ночью 26 марта были поражены общежития Харьковского национального университета внутренних дел, известного как школа МВД «Бандурки». Там базируется штурмовая бригада «Лють» Национальной полиции Украины, уточнил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.