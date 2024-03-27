Уфа, 27 марта, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Силовики задержали блогера из Башкирии Рустама Абсалямова, который радовался совершению террористического акта в «Крокус Сити Холле». Ему грозит уголовное дело по статье об оправдании терроризма, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кадр из видео Рустам Абсалямов

Отмечается, что Абсалямов уже извинился.

«Мужчину задержали в Башкирии, ему грозит уголовное дело по 205.2 УК РФ — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», — рассказал источник.

Также он предоставил агентству видео с извинениями блогера. На допросе мужчина признал, что опубликовал серию стримов, которые могли разжечь межнациональную рознь.

«Я осуждаю и не поддерживаю любые проявления насилия и терроризма. В своих видео я говорил катастрофически неправильные и ужасающие вещи для привлечения к себе внимания. Сейчас я осознаю, что своими словами я мог разжечь межнациональную рознь, играя на чувствах людей на фоне траурных событий», — заявил Рустам Абсалямов.

Кроме того, он назвал свой поступок недопустимым и бесчеловечным и отметил, что Россия — многонациональная страна, в ней нет места межнациональной розни и сепаратизму.

Блогер подчеркнул, что его случай с задержанием может стать примером для тех, кто хочет привлечь к себе внимание на фоне трагедии.

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Как передавало ИА Регнум, атака террористов на подмосковный ТРЦ «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта.

Вооружённые боевики открыли огонь по охране и посетителям, а затем подожгли концертный зал. В центре медицины катастроф 27 марта сообщили, что число пострадавших выросло до 360 человек. В теракте погибли 140 человек.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате кровавого теракта в «Крокус Сити Холле» и пожелал выздоровления раненым. Он отметил, что целью теракта явно было стремление посеять страх и хаос в России, но россияне наоборот сплотились.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых стрелявших в посетителей ТРЦ.

24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта, ещё троих подельников 25 марта и одного — 26 марта.

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте.