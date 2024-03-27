Салехард, 27 марта, 2024, 15:02 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе стремятся обеспечить всем детям равные условия для образования. Об этом заявил сегодня, 27 марта, губернатор региона Дмитрий Артюхов, выступая с посланием о положении дел в регионе и перспективах дальнейшего развития.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов

За пять лет в субъекте Федерации построили 28 новых детских садов. Сейчас основные силы направлены на возведение современных школ. Построено 14 новых учреждений, ещё пять — преображены по программе реновации. В текущем году шесть новых школ примут более 3,5 тысячи детей, а в Ноябрьске начнёт работать кванториум.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подчеркнул, что система выявления талантов даёт стабильный результат. За последний год в регионе вдвое увеличилось количество выпускников, которые получили максимальные 100 баллов по итогам ЕГЭ. Средний балл школьников по большинству предметов превышает среднероссийские значения.

«Продолжаем проект знакомства с культурой Востока, — рассказал Дмитрий Артюхов. — Будем расширять наши возможности в преподавании китайского языка — введем курс второго иностранного в шести школах Ямала уже со следующего учебного года. Такие решения требуют от нас активной позиции по привлечению кадров в сферу образования». Глава региона сообщил, что за последние шесть лет на Ямал приехали 246 педагогов, треть из них — в сельские школы.

По мнению губернатора Ямало-Ненецкого АО, одним из востребованных навыков будущего станет умение работать с искусственным интеллектом. «Поручаю департаменту образования к новому учебному году внедрить в программы ямальских школ вводный курс по нейросетям, — сказал Дмитрий Артюхов. — Отдельно обращаюсь ко всей команде правительства — технологии искусственного интеллекта в ближайшие годы должны быть внедрены во все ключевые управленческие процессы».