Магас, 27 марта, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» — это отличная площадка для тех, кто ищет новые карьерные перспективы или хочет сменить сферу деятельности. Об этом заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, комментируя проведения первого регионального этапа ярмарки в республике.

Фото пресс-секретаря Минтруда Ингушетии Хаважа Акбиева Региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет в Ингушетии 5 апреля

«Здесь компании представляют свои вакансии, а соискатели имеют возможность найти подходящую работу, — заявил Калиматов. — Это отличная площадка для тех, кто ищет новые карьерные возможности или хочет сменить сферу деятельности».

Проведение первого регионального этапа всероссийской ярмарки трудоустройства в Ингушетии запланировано на 5 апреля. Здесь будут представлены свыше десяти тысяч вакансий из 13 российских регионов и более пятисот вакансий, предполагающих работу на территории республики. В июне состоится второй этап ярмарки, который будет иметь статус федерального. У участников ярмарки будет шанс трудоустроиться не только на местном уровне, но и за пределами республики.

Фото пресс-секретаря Минтруда Ингушетии Хаважа Акбиева Региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет в Ингушетии 5 апреля

Махмуд-Али Калиматов назвал ярмарку уникальным событием, благодаря которому удастся в одном месте объединить работодателей и потенциальных сотрудников. «Благодаря представленным на ярмарке вакансиям жители республики смогут выбрать работу, которая соответствует их профессиональным навыкам и желаниям», — пояснил он. Глава Ингушетии уверен, что предстоящее мероприятие поможет обеспечить кадрами те отрасли экономики, где требуется задействовать как можно большее число граждан. «Всё это в конечном итоге окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие республики», — считает Махмуд-Али Калиматов.

Фото пресс-секретаря Минтруда Ингушетии Хаважа Акбиева Региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет в Ингушетии 5 апреля

Помимо помощи в вопросах трудоустройства ярмарка также призвана информировать соискателей о перспективных профессиях и карьерных возможностях. Принять в ней участие могут студенты, школьники и их родители. На мероприятии эксперты расскажут им о наиболее востребованных направлениях, что наверняка поможет им в выборе будущей профессии. На ярмарке будут организованы различные информплощадки, где гостей мероприятия научат как, например, правильно составлять резюме. Также всем заинтересованным расскажуто положении на рынке труда, госуслугах и сервисах службы занятости. На ярмарке будет предусмотрена возможность направить заявку на обучение в рамках нацпроекта «Демография». Посетители смогут оценить продукцию и услуги самозанятых, ранее получивших поддержку в рамках соцконтракта.